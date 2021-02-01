В Саранске 60-летний водитель легковушки сбил 29-летнюю девушку на пешеходном переходе

В Саранске 29-летняя девушка попала под колёса легкового автомобиля на пешеходном переходе.

Указанное ДТП произошло вечером 29 января на территории Октябрьского района города. Возле дома №33, расположенного по адресу – Северо-Восточное шоссе, 60-летний мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-2106, проявив невнимательность, совершил наезд на 29-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая доставлялась в одну из больниц Саранска, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф