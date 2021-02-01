В Саранске был задержан автомобилист, водительское удостоверение которого находится в розыске

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции был задержан автомобилист, водительское удостоверение которого находится в розыске.

Поздним вечером 31 января возле дома №59, расположенного по адресу – улица Коммунистическая, инспекторами ДПС ГИБДД МВД по Мордовии был остановлен автомобиль марки «Лада-Веста», за рулем которого находился 46-летний гражданин. При проверке документов было установлено, что водительское удостоверение автомобилиста находится в розыске.

Для дальнейшего разбирательства водитель был доставлен в ОП №3 УМВД России по Саранску.

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Источник: гибдд.рф