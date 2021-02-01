С начала 2021 года мошенники лишили жителей Мордовии более 7 миллионов рублей

В Мордовии с начала текущего года в органы внутренних дел с заявлениями о совершенном мошенничестве и кражах денежных средств с банковского счета обратились 69 местных жителей.

Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила более 7,44 млн рублей. Более половины из этой суммы потерпевшие лишились, пытаясь предотвратить несанкционированное списание денег или оформление на них кредита.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф