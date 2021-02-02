Гороскоп на 3 февраля: Раки смогут запустить свой проект, неожиданный и ценный подарок получат Львы, а прогулка поможет Козерогам уснуть

Овен

Быстрый обзор финансовых новостей может показать, что ваши инвестиции, особенно те, которые связаны с недвижимостью, выросли в цене, Овны.

Телец

Деловой партнер или романтический избранник могут сообщить Тельцам сведения, которые помогут вам улучшить ваше положение. Воспользуйтесь этой возможностью.

Близнецы

Человек, с которым Близнецы получат шанс побеседовать в этот день, предоставит массу ценной информации, открывающая новый для вас мир знаний.

Рак

Ваша физическая и умственная энергия будет исключительно сильна в этот день, Раки. Если вы креативны, вы вложите эту энергию в проект, который очень много для вас значит.

Лев

Львы могут получить подарок, который представляет собой большую жертву для дарителя. Сердечно и искренне отблагодарите отправителя, только не слишком бурно, чтобы не ставить человека в неловкое положение.

Дева

Ваш друг, Девы, может попросить вас составить ему компанию, пока он будет ездить по своим делам. Это может быть хорошей идеей, поскольку эти поездки будут полезны и для вас.

Весы

Оформление финансовых документов может отнять у вас много времени в этот день, Весы. Старайтесь оставаться сосредоточенным и не стесняйтесь задавать вопросы, если вам нужны разъяснения.

Скорпион

У Скорпионов могут появиться вопросы по интересующей вас теме. Поскольку вы захотите получить ответы сразу же, то придется провести небольшое расследование.

Стрелец

Подсознание Стрельцов вызовет в вашей памяти некоторые образы из прошлого. Приятные воспоминания принесут радость, а тревожные – помогут избавиться от прошлой травмы.

Козерог

Социальные или групповые мероприятия могут оказаться более стимулирующими, чем обычно, Козероги. После них лучше прогуляться, чтобы успокоиться и затем спокойно уснуть.

Водолей

Ваши навыки письма, речи и общения улучшаются, Водолеи. Это позволит произвести впечатление на множество людей, которые изменят свое мнение о вас.

Рыбы

Переписка с кем-то, кто живет далеко, может привести к чему-то большему, чем дружба, Рыбы. Этот человек, кажется, полностью согласен с вами почти во всем, и между вами могут возникнуть теплые чувства.

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