В Саранске проводятся рейды по проверке качества уборки территорий и сосулек

В Саранске продолжаются рейды по проверке качества уборки прилегающих территорий и сосулек с кровель зданий.

Административно-технической инспекцией Саранска в выходные дни были проведены обходы улиц Семашко, Миронова, Коваленко, Эркая, Кирова, Войнова, Энгельса, проспекта 50 лет Октября и проспекта Ленина. Там, где была выполнена ненадлежащая уборка, в том числе и входных групп административных зданий, магазинов, были выданы предписания. В общей сложности было выдано 5 предписаний. По одной торговой точке на улице Кирова (магазин «Бристоль») подготовлен фотоматериал о наличии сосулек на кровле.

Мониторинг административных зданий на качество уборки прилегающей территории и ледяных наростов с кровель также проводят сотрудники Департамента перспективного развития. За неделю, в том числе и в выходные дни, комиссионные обходы состоялись по 18 улицам, проверено 150 помещений. По итогам рейдов выдано около 30 предписаний.

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Источник: adm-saransk.ru