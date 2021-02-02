Мэр Саранска поручил узнать мнение родителей старшеклассников о привлечении последних к труду

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев на оперативном совещании снова напомнил руководителям профильных структурных подразделений, что подходы к школам, детским садам и другим социальным объектам при уборке территорий должны быть в приоритете.

Градоначальник отметил, что в первую очередь должны расчищаться подходы и подъезды к социальным учреждениям.

Глава городской администрации также поинтересовался, привлекаются ли старшеклассники для уборки снега со школьной территории с точки зрения полезного труда. Заместитель мэра Жанна Пичугина пояснила, что без разрешения родителей этого делать нельзя. Градоначальник подчеркнул, что речь идет не об эксплуатации, а о физкультуре, необходимой для пользы тела, для развития мышц.

Пётр Тултаев поручил узнать мнение родителей относительно того, как они относятся к привлечению старшеклассников к труду в учебное время.

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Источник: adm-saransk.ru