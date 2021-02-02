Артем Здунов расспорядился не затягивать с подготовкой к очередному осенне-зимнему сезону

На еженедельном оперативном совещании временно исполняющего обязанности главы Мордовии Артёма Здунова с региональным правительством обсуждались наиболее актуальные вопросы жизни республики.

Руководитель республики поставил перед главой регионального правительства задачу не затягивать с рассмотрением вопроса о подготовке к очередному осенне-зимнему сезону. Артем Здунов отметил, что с учетом того, что в последние месяцы происходило с коммуникациями, необходимо проработать весь комплекс проблем и мер, которые должны быть приняты уже в ближайшее время.

По информации пресс-службы правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru