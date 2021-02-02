Народные приметы на 3 февраля подскажут, грядет ли затяжной период сильных морозов

Народные приметы на 3 февраля помогут установить, следует ли готовиться к наступлению затяжного периода сильных морозов.

Ещё не так давно высокоточного оборудования для составления прогноза погоды не существовало даже в виде идеи. В те времена люди всё же пытались предвидеть возможные метеорологические изменения, основываясь на своего рода негласном догмате о взаимосвязи погодных явлений в разные периоды. Тогда же было сформулировано поверье о том, что ясная погода в третий день последнего месяца зимы сигнализирует о затяжном периоде сильных морозов.

Кроме того, залитое солнцем небо 3 февраля может свидетельствовать о том, что в текущем году будет плохой урожай.

Также народные приметы советуют в этот день делать добрые дела, уверяя, что в будущем добро вернется.