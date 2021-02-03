Гороскоп на 4 февраля: проблемы или сбои в работе оборудования негативно отразятся практически на всех знаках

Овен

Поездку, возможно, придется отложить, поскольку компьютеры и другие электронные устройства могут работать со сбоями в этот день, Овны.

Телец

Тельцов могут преследовать печальные сны. Они могут вызвать неприятные эмоциональные проблемы. Проанализируйте увиденное и извлеките уроки на будущее.

Близнецы

Машины и механизмы могут создать несколько проблем для Близнецов в этот день. Могут пострадать ваши работа и деньги. Звезды уверяют, что это временная ситуация.

Рак

Поломки или другие проблемы в работе оборудования снизят вашу эффективность, Раки. Не поддавайтесь панике, машины вскоре починят, ситуация наладится.

Лев

Оплата за выполненную работу может не поступить в оговоренный срок, Львы, так как планетарные энергии не способствуют нормальному функционированию компьютеров или других машин.

Дева

Члены семьи могут быть не в лучшем настроении, Девы. Сбои в работе машин и другой техники может вызвать раздражение, поэтому старайтесь избегать соблазна вступить в спор.

Весы

Проблемы в вашем сообществе могут возникнуть из-за поломки машин. Будьте готовы к этому, Весы. Имейте под рукой фонарики и другие запасы на случай отключения электричества.

Скорпион

Временные проблемы с деньгами могут быть результатом какого-либо сбоя в компьютере. Постарайтесь не потерять самообладание, Скорпионы. Сохраняйте спокойствие, сосредоточенность и вежливость, пока все не наладится.

Стрелец

Компьютеры и другое оборудование могут выйти из строя, что ограничит ваши возможности и не позволит Стрельцам работать с максимальной эффективностью.

Козерог

Не пытайтесь записаться на занятия по телефону или онлайн в этот день, Козероги. Это также не лучший день для путешествий – вероятны задержки независимо от того, летите вы или едете.

Водолей

Что бы ни говорили вам друзья, Водолеи, это не лучшее время, чтобы делать какие-либо вложения. Также это не лучший день для онлайн-инвестиций.

Рыбы

В этот день, Рыбы, могут поднять голову сразу несколько проблем с современным оборудованием. Компьютеры могут работать со сбоями или работать невероятно медленно.

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