В Мордовии бывшая сотрудница социального учреждения пойдет под суд по обвинению в присвоении денег

В Ковылкино суд вынесет приговор в отношении бывшей сотрудницы учреждения по оказанию социальных услуг, обвиняемой в присвоении денежных средств.

Летом 2019 года 29-летняя гражданка, являясь на тот момент сотрудницей учреждения по оказанию социальных услуг гражданам и продаже товаров народного потребления, используя служебное положение, присвоила вверенные ей денежные средства в сумме более 250 тыс. рублей, принадлежащие 81-летнему жителю Ковылкино. Деньги поступили в учреждение в качестве выплаты дивидендов. В положенное время пенсионер их не получил, после чего обратился к руководству организации.

Гражданка, имея свободный доступ к денежным средствам, находящимся в кассе учреждения, сформировала бланк перевода на 255 тысяч рублей на имя пожилого мужчины, внеся в документ его недостоверные анкетные данные, затем подделала в нём его подпись, после чего внесла сведения о произведенных расходных операциях о выплате электронного перевода. Наличность она потратила на погашение кредитов и возращение долгов знакомым.

Стоит отметить, что в сентябре прошлого года в отношении девушки был вынесен приговор за совершение аналогичного преступления. Тогда общая сумма ущерба, причиненного этому же потерпевшему, составила 203 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф