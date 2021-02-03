Мордовия занимает второе место в России по темпам вакцинации от коронавируса

Вице-премьер Мордовии Галина Лотванова сообщила, что республика занимает второе место в России по темпам проведения вакцинации от коронавируса.

В зоне особого внимания находится вакцинация приоритетных групп населения, в первую очередь граждан в возрасте от 60 лет и людей с хроническими заболеваниями.

При этом ведется лабораторный мониторинг, который показывает эффективность вводимой вакцины. По состоянию на 1 февраля на обследование были взяты 253 человека разного возраста, чтобы посмотреть, как у них формируется иммунитет.

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Источник: e-mordovia.ru