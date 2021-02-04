Гороскоп на 5 февраля: Овнам будет легко учиться, разглядеть за переменами удачу смогут Девы, а в жизни Водолеев появятся новые друзья

Овен

Звезды советуют Овнам сосредоточиться в этот день на обучении. То, что вы давно хотели изучить, может, наконец, стать вам доступно. Возможно, потребуется поездка.

Телец

Если Тельцы сделают инвестиции в этот день, то они окупятся по-крупному, уверяют звезды. Однако ожидайте неожиданного, когда дело касается денег. Это может вас пошатнуть.

Близнецы

Светское мероприятие, которое Близнецы собирались провести у себя дома, возможно, придется отменить в последнюю минуту. Одинокие Близнецы могут встретить более одного кандидата на роль избранника.

Рак

Неожиданное письмо или звонок могут полностью изменить ситуацию на работе, Раки. Это может сбить с толку в начале, но это очень позитивный и удачный поворот событий.

Лев

Для Львов отношения с другими людьми должны складываться настолько хорошо, чтобы вы будете чувствовать себя любимыми больше, чем когда-либо.

Дева

Неожиданные перемены могут на время привести вашу жизнь в беспорядок, Девы, но вы быстро поймете, что это определенная удача, которую вы не должны упускать.

Весы

Множество писем, звонков и других сообщений могут унести вас в новое и неожиданное пространство, Весы. Если вы думали попробовать свои силы в письме или устной речи, сейчас самое время над этим поработать.

Скорпион

Удача продолжает встречаться на вашем пути, Скорпионы, и ваша жизнь, возможно, наконец-то движется в том направлении, в котором вы хотели.

Стрелец

К счастью, все планеты выровнены для вас, Стрельцы, и ближайшие недели должны быть отличными. Однако вы можете беспокоиться, что эта удача не продлится долго. Не впадайте в панику, ведь все это продолжится в течение следующих шести месяцев.

Козерог

Козероги могут задаться вопросом, почему возросшая интуиция заменила ваше обычное логическое «я». Неожиданное интеллектуальное, духовное или метафизическое озарение может прийти к вам из другой области.

Водолей

Вы должны чувствовать себя особенно общительными, Водолеи. Любые отношения должны приносить радость и удовлетворение. Ожидайте, что вы станете ближе к имеющимся друзьям и познакомитесь с новыми.

Рыбы

В этот день Рыбы могут достичь важной цели, к которой вы стремились долгое время. Все в вашем окружении будут испытывать к вам уважение. Не стесняйтесь устроить небольшой праздник.

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