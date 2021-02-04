Сотруднику УФСИН РФ по Мордовии, оказавшемуся в сложной ситуации, была оказана помощь

В УФСИН РФ по Мордовии проводится работа по оказанию помощи сотрудникам и членам их семей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Работниками управления и подведомственных учреждений была оказана добровольная материальная помощь сотруднику одного из исправительных учреждений в связи с получением травмы.

Во всех учреждениях были организованы и проведены общие собрания работников по оказанию добровольной материальной помощи.

Денежные средства, собранные в добровольном порядке, были перечислены на расчетный счет.

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Источник: 13.fsin.su