В Мордовии сотрудники МЧС проводят работу с населением в целях профилактики возникновения пожаров и гибели на них людей

Сотрудниками территориальных отделов надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по Мордовии совместно с волонтерами активно проходит работа с населением в целях профилактики возникновения пожаров и гибели на них людей.

В ходе подворных обходов сотрудники МЧС рассказали гражданам о том, что в зимний период нередко происходят пожары из-за неисправности электропроводки, розеток, щитков и неправильной эксплуатации печей, именно поэтому необходимо помнить основные действия при возникновении возгорания и телефоны служб спасения.

В ходе подворных обходов в Зубово-полянском и Рузаевском районах было отработано 85 жилых частных домовладений. Было проинструктировано по соблюдению требований пожарной безопасности более 180 человек.

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Источник: 13.mchs.gov.ru