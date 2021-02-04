В Мордовии в 2020 году из-за отравления алкоголем скончались 45 человек

В Мордовии на протяжении прошлого года по причине отравления алкоголем скончались 45 человек.

Количество смертельных случаев, связанных с отравлением спиртными напитками, в Мордовии по итогам прошлого года сократилось на 52,3% по сравнению с теми показателями, которые были зафиксированы годом ранее.

Известно, что возраст скончавшихся по рассматриваемой причине жителей Мордовии не превышает 60 лет. Данные граждане употребляли этиловый и метиловый спирт. В списке значатся 7 женщин и 38 мужчин.

Также в прошлом году в Мордовии 51 случай отравления алкоголем не закончился летальным исходом.

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Источник: pg13.ru