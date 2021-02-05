Артем Здунов принял участие в обсуждении перспектив развития движения «Молодые профессионалы» в Мордовии

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов принял участие в обсуждении перспектив развития движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в республике.

Разговорная площадка состоялась на базе Саранского электромеханического колледжа в рамках проведения IX регионального чемпионата.

Говоря об организации состязаний, Артем Здунов отметил, что они проходят на высоком уровне: хорошо отработаны конкурсные задания, подготовлена материально-техническая база.

Руководитель региона также оценил взаимодействие колледжа с промышленными предприятиями республики, но подчеркнул, что все запросы по номинациям должны вести именно производители, а не только образовательные учреждения.

Артем Здунов особое внимание обратил на необходимость закрепления профильных министерств за каждой компетенцией. По его словам, невозможно добиться высоких результатов, ориентируясь только на образовательное учреждение, даже если оно имеет хорошее оснащение.

Выпускник колледжа 2020 года Андрей Суренков выступил с предложением организовать для победителей WorldSkills в Мордовии выезды в другие регионы для обмена опытом, стажировок, участия в профильных соревнованиях «Молодых профессионалов» за пределами республики. Артем Здунов предложение одобрил и дал соответствующее поручение министерству образования Мордовии.

Директор Саранского строительного техникума Сергей Ведяйкин посетовал, что не все работодатели знают про движение WorldSkills и предложил отметить победителей чемпионата сертификатом, который поможет молодому человеку в трудоустройстве. Артем Здунов эту идею поддержал.

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Источник: e-mordovia.ru