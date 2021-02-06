Гороскоп на 7 февраля: Раки должны поднять настроение близких, отдых нужен Козерогам, а Водолеям придется сложно без усиления самоконтроля

Овен

Вы можете внезапно почувствовать острую необходимость внимательно присмотреться к своему финансовому положению, гардеробу или машине, Овны. Иными словами вы можете потратить день на инвентаризацию своей жизни.

Телец

Независимо от того, состоят ли Тельцы в отношениях или начинают их, вы настроены соблазнить своего партнера с помощью изысканности.

Близнецы

В этот день вы получите наибольшее удовлетворение от общения с другими людьми, Близнецы. Вам следует проявить инициативу и поднять тему, которая была бы интересна вам и вашим друзьям.

Рак

Вы станете талисманом на удачу для своей семьи и друзей, Раки. Вам решать, как мотивировать людей развлечься. Покажите им свой жизненный энтузиазм.

Лев

Искусство не только для художников, Львы. Все, что вам нужно сделать, это проявить инициативу и создать что-то. Только потом вы увидите, насколько это хорошо.

Дева

Почему бы вам не проявить больше мужественности в отношениях и действиях, независимо от вашего пола, Девы? Если вами управляют эмоции, этот день может быть для вас чрезвычайно трудным.

Весы

Вы можете почувствовать себя намного бодрее после нескольких последних утомительных дней, Весы. Когда вам хорошо, все в порядке. Вы снова готовы приступить к работе, которая вас ждет.

Скорпион

Возможно, сейчас Скорпионам будет трудно заставить людей слушать вас. Окружающие могут даже начать раздражаться, когда услышат ваши речи. Следует учиться правильно преподносить свои идеи.

Стрелец

Возможно, вы в последнее время не очень хорошо о себе заботились, Стрельцы. Планетарные аспекты побуждают вас вести более дисциплинированный образ жизни.

Козерог

Планеты пытаются сказать Козерогам, что нужно расслабиться, позаботиться о себе, закрыть глаза и помечтать. Отложите на время ежедневные задачи. Вам нужны тишина и покой.

Водолей

Вам нужно проявить немного больше самоконтроля в том, что касается еды или расходов, если Водолеи хотят вернуться в форму физически и морально.

Рыбы

Это время для продвижения вперед, уверяют звезды Рыб. Если вы были недовольны каким-либо аспектом своей карьеры, то не ждите больше, а приступайте к активным действиям.

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