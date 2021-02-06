В Мордовии жителей Московской и Нижегородской областей осудили за сбыт наркотиков

В Мордовии суд вынес приговор в отношении трех жителей Московской и Нижегородской областей, обвиняемых в незаконном обороте наркотиков.

В октябре 2018 года 25-летний житель Балашихи, ранее осужденный, получивший наказание в виде 11 лет лишения свободы, предложил своему знакомому, проживающему на соседней улице, заняться незаконным распространением наркотических средств через интернет-магазин. С целью дальнейшего сбыта запрещенных веществ посредством так называемых закладок они вовлекли в организованную группу ещё двух парней. Преступления совершались на территории Саранска и Мурома.

Приезжая в Мордовию на несколько дней, преступники останавливались на съемных квартирах, после чего оборудовали в заранее определенных организатором местах тайники и уезжали обратно. С октября 2018 года по февраль 2019 года обвиняемые осуществили сбыт и покушение на сбыт гашиша массой более 582 г, синтетического наркотика общим весом более 245 г, марихуаны и психотропного вещества.

Преступная деятельность трех участников организованной преступной группы была пресечена сотрудниками УНК МВД по Мордовии при попытке сбыта очередных партий запрещенного вещества.

В отношении злоумышленников решением суда была избрана мера наказания в виде лишения свободы на срок от 7 лет и 6 месяцев до 8 лет и 6 месяцев.

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Источник: 13.мвд.рф