Начальник УНК МВД по Мордовии рассказал об итогах работы подразделения за 2020 год

В пресс-центре МВД по Мордовии начальник УНК Дмитрий Филатов рассказал о результатах работы органов внутренних дел по противодействию незаконному обороту наркотиков в регионе за прошлый год.

На протяжении минувшего года на территории Мордовии было зарегистрировано 784 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

За отчетный период по возбужденным уголовным делам из незаконного оборота было изъято 36,4 кг наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ, по предварительно расследованным преступлениям и приостановленным уголовным делам изъято 41,52 кг.

За прошлый год всеми правоохранительными органами республики было расследовано 578 преступлений в данной сфере, из которых 458 – тяжкие и особо тяжкие составы, 341 – связаны со сбытом наркотиков.

Также читайте о том, что в Мордовии жителей Московской и Нижегородской областей осудили за сбыт наркотиков.

Источник: 13.мвд.рф