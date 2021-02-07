Гороскоп на 8 февраля: Тельцов ждет конфликт с родными, Девам будет сложно общаться с окружающими, а Рыбы могут задуматься о волонтерстве

Овен

Период, в котором сейчас находятся Овны, приближает вас к социальным проблемам и заставляет задуматься о том, что вы можете сделать для людей, которым повезло меньше.

Телец

К сожалению, Тельцы, этот период может быть напряженным и конфликтным в вашей семейной жизни, особенно если речь идет о братьях и сестрах.

Близнецы

Близнецы, похоже, теперь вы можете делать все, что хотите. Дела идут хорошо, поскольку вы пожинаете плоды принятых в прошлом важных решений. Ваша семья счастлива и здорова.

Рак

Ракам нужно быть более непосредственными и прекратить попытки организовать жизнь других людей. Вы увидите, что просто позволить чему-то случиться не так уж и сложно.

Лев

Львы не просто трудолюбивы, вы еще ожидаете того же от окружающих. Вы можете взглянуть на свои личные и рабочие отношения. Не бойтесь отделить хорошее от плохого.

Дева

Следите за тем, Девы, чтобы не сделать стратегических ошибок в этот день. У вас вновь могут возникнуть проблемы с общением практически со всеми окружающими вас людьми.

Весы

В настоящее время в воздухе много электричества, Весы, особенно у вас дома. Игнорируйте тех людей, которые пытаются вас спровоцировать. Не ввязывайтесь в конфликты, которые могут перерасти в драки.

Скорпион

Если люди говорят, что вы упрямы, позвольте им выговориться, Скорпионы, а сами делайте то, что нужно вам. Они могут не знать, что вы ненавидите проигрывать.

Стрелец

Пришло время признать и принять определенные вещи в себе, которые вы, возможно, отрицали какое-то время, Стрельцы. Вам придется отвечать только перед самим собой, так что не паникуйте.

Козерог

Вас пугает, когда кажется, что жизнь ускользает, как вода между пальцев, и вы не можете ее замедлить, Козероги. Представьте себе это чувство пустоты как своего рода очищение или столь необходимый перерыв.

Водолей

Для Водолеев было бы полезно, если бы вы смогли как-то связать реализацию своих мечтаний с работой, которой вы зарабатываете себе на жизнь.

Рыбы

Рыбы могут начать думать о том, как и чем вы можете помочь обездоленным детям и другим нуждающимся людям.

Читайте также Гороскоп на февраль 2021 года: Близнецы смогут найти свое счастье, сложности лишь закалят Раков, а Рыбы обретут гиперчувствительность

и еще Гороскоп на 2021 год: Тельцы смогут заработать на своих увлечениях, успехов во всех начинаниях добьются Девы, а Козероги обретут новые знания и опыт