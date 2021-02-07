Команда МВД по Мордовии стала серебряным призером в соревнованиях по лыжным гонкам

На ГАУ РМ «СШОР по зимним видам спорта» прошли республиканские соревнования по лыжным гонкам среди сотрудников органов безопасности и правопорядка в зачет спартакиады МРОО ОГО ВФСО «Динамо».

В соревнованиях принимали участие 10 команд КФК, более 60 спортсменов.

В ходе упорной борьбы команда МВД завоевала серебряные медали.

В личном зачете в лыжной гонке на 5 км среди мужчин представитель ОМВД России по Рузаевскому району Александр Сухоткин занял почетное третье место.

В личном зачете в лыжной гонке на 3 км среди женщин сотрудница республиканского МВД Алена Юдина стала бронзовым призером.

В эстафете среди мужчин 4×5 км команда МВД по Мордовии заняла второе место с результатом 01:00:44, седьмое место завоевали представители УМВД России по Саранску (01:12:16), восьмое место досталось ОМВД России по Рузаевскому району (01:38:50).

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Источник: 13.мвд.рф