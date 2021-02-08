В десяти районах Мордовии из-за сильных морозов отменили занятия в школах

В десяти районах Мордовии сегодня, 8 февраля, были отменены занятия в школах по причине похолодания.

Региональное министерство образования сообщает, что на дистанционный режим обучения из-за сильных морозов были переведены ученики первых — четвертых классов в Ардатовском (сельские школы), Атяшевском, Атюрьевском, Дубенском, Ельниковском, Ичалковском, Краснослободском, Темниковском, Теньгушевском районах.

В Большеигнатовском районе занятия были отменены с первых по одиннадцатые классы.

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Источник: info-rm.com