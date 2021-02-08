В Саранске 23-летнего парня осудили за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения

В Саранске суд вынес приговор в отношении 23-летнего местного жителя, обвиняемого в повторном управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

В конце ноябре прошлого года 23-летний житель Саранска, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль своего автомобиля марки «Мицубиси», будучи ранее подвергнутым наказанию за аналогичное нарушение. На улице Войнова машина молодого человека была остановлена стражами порядка.

Решением Пролетарского районного суда Саранска в отношении парня была избрана мера наказания в виде в виде 200 часов обязательных работ и лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством сроком на 2 года.

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Источник: epp.genproc.gov.ru