Прокуратура Мордовии в 2020 году вывила более 800 нарушений закона в сфере здравоохранения

В минувшем году в Мордовии прокурорами в сфере здравоохранения было выявлено 873 нарушения закона.

Было принесено 5 протестов, внесено 120 представлений, в суды направлено 197 заявлений, по результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 174 лица, к административной – 12, направлено 17 предостережений, по 5 направленным материалам прокурорских проверок возбуждено 4 уголовных дела по фактам подделки и использования поддельных документов для получения водительского удостоверения.

По результатам рассмотрения внесенного председателю регионального правительства представления были выделены дополнительные бюджетные ассигнования на финансирование территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания населению медицинской помощи в размере более 94 млн рублей.

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Источник: epp.genproc.gov.ru