В Мордовии прокуроры в 2020 году выявили более 500 нарушений миграционного законодательства

Надзору за исполнением законодательства в сфере миграции прокуратурой Мордовии уделяется особое внимание.

В прошлом году в рассматриваемой сфере прокурорами было выявлено более 500 нарушений законов, в целях их устранения принесено 58 протестов, в суд направлено 93 исковых заявления, внесено 73 представления, по которым к дисциплинарной ответственности привлечено 122 лица, по материалам прокурорской проверки возбуждалось уголовное дело.

Нарушения законов в данной сфере выявлялись как в деятельности подразделений органов полиции, так и в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления республики, а также организаций, оказывающих услуги в отрасли миграции.

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Источник: epp.genproc.gov.ru