Гороскоп на 9 февраля: Овнам придется взять на себя ответственность, успех ждет Львов, а Козерогам пора взять быка за рога

Овен

Возможно, вы и ваши друзья уже давно планировали вечеринку, Овны, но теперь все зависит от вас. Если вы хотите чего-то добиться, вам нужно взять на себя ответственность.

Телец

Удача наконец-то на вашей стороне, Тельцы. Вы это заслужили, потому что вы действительно много работали, чтобы добиться этих высоких результатов.

Близнецы

Звезды подталкивают вас принять на себя больше ответственности в своей жизни, Близнецы. Вы можете подумать, что не сможете сделать то, что нужно, но все будет хорошо.

Рак

Похоже, у вас есть дурная привычка откладывать на завтра то, что вы можете сделать сегодня, Раки, особенно те мелкие повседневные дела, которые имеют свойство накапливаться.

Лев

Успех приходит в вашу жизнь, Львы, когда вы меньше всего этого ожидаете. Вы можете попрощаться с унынием повседневной жизни, страхами и переменами настроения. Вы вступаете в удачный период.

Дева

В настоящий момент кажется, что жизнь вам улыбается, Девы. Какая-то мистическая сила вошла в вашу жизнь и обогатила ваши контакты с другими людьми.

Весы

Планеты выровнены таким образом, чтобы поощрять общение и ваше письменное слово, Весы. Вероятно, вас ждет большой успех. Вы очень одарены, когда дело касается такого рода творческой деятельности.

Скорпион

Вы хотите что-то изменить в своем образе жизни или поведении по отношению к людям, которых вы любите, Скорпионы. Избавьтесь от своих предвзятых представлений о вещах и позвольте себе следовать этой идее.

Стрелец

Предстоящий период обещает Стрельцам много удачи и успехов. Инициативы, которые вы предпримете в своей карьере или личной жизни, будут успешными.

Козерог

После недавних финансовых проблем вы решили взять быка за рога и сделать то, что вам нужно, Козероги. Вы привыкли контролировать ситуацию, и мелкие финансовые заботы вас не расстроят.

Водолей

Вы вступаете в позитивный период спокойствия и бодрости, Водолеи. Вы очень близки с людьми, которых любите, и они покажут вам, насколько сильно они о вас заботятся.

Рыбы

Некоторые близкие вам люди будут очень требовательны в этот день, Рыбы. Они могут попросить вас заняться неблагодарными делами. Не слишком раздумывайте, если хотите достичь своих целей.

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