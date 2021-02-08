Прокурора Мордовии в 2020 году выявила более 800 нарушений в сфере соблюдения прав льготных категорий граждан

Надзору за соблюдением прав льготных категорий граждан, особенно в период распространения коронавирусной инфекции, прокуратурой Мордовии уделяется повышенное внимание.

В прошлом году в указанной сфере было выявлено 873 нарушения, в целях их устранения принесено 22 протеста, в суд направлено 44 исковых заявления, внесено 227 представлений, по актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 305 лиц, административной – 51.

По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Мордовии.

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Источник: epp.genproc.gov.ru