Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

В Мордовии завершилось расследование уголовного дела о ДТП, в котором погибли шесть человек

В Мордовии завершилось расследование уголовного дела о ДТП, в котором погибли шесть человек

В Мордовии завершилось расследование уголовного дела, возбужденного по факту ДТП, в результате которого погибли шесть человек.

Указанное происшествие произошло в ночь на 18 июня прошлого года в Саранске. В посёлке Николаевка столкнулись два автомобиля марки «Лада-Гранта». После столкновения произошло возгорание данных транспортных средств. В результате ДТП погибли шесть человек, среди которых оба водителя.

В рамках расследования уголовного дела было установлено, что аварию спровоцировал 35-летний водитель одной из машин, который в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу движения. Второй автомобилист не располагал технической возможностью предотвратить столкновение. 

По результатам расследования следователем СК уголовное дело в отношении виновника ДТП было прекращено в связи с его смертью.       

Также читайте о том, что жителя Мордовии осудили за ДТП, в котором погибла его жена.


Источник: mordovia.sledcom.ru