В Мордовии у мужчины, подозреваемого в незаконном хранении оружия, полицейские обнаружили банку с порохом

В Ичалковском районе сотрудники полиции обнаружили у мужчины, подозреваемого в незаконном хранении оружия, банку с порохом.

Сотрудники уголовного розыска в ходе проводимых мероприятий в жилище указанного гражданина обнаружили металлическую банку с веществом серого цвета. Проведенной экспертизой было установлено, что указанная смесь является бездымным порохом. Полицейским подозреваемый пояснил, что после аннулирования разрешения на хранение оружия он оставил в сейфе банку с порохом массой 200 г.

В январе текущего года в отношении подозреваемого органами дознания уже было возбуждено уголовное дело. Мужчина подозревается в незаконном хранении огнестрельного оружия, изготовленного самодельным способом.

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Источник: 13.мвд.рф