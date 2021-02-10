В Саранске пойдут под суд участники организованной группы, обвиняемые в проведении азартных игр

В Саранске предстанут перед судом участники организованной группы, обвиняемые в проведении азартных игр.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в период с ноября 2017 года по февраль текущего года обвиняемые, объединившись в организованную группу, незаконно проводили азартные игры в специально арендованных для этих целей нежилых помещениях в Саранске и Ковылкино. Каждому члену группы была отведена своя роль. Их деятельность была завуалирована под законную по осуществлению приема ставок на спортивные события.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемых находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru