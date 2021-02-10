В Мордовии прошло заседание президиумов общественных советов при МВД и территориальных органах

В Саранске под председательством заместителя министра внутренних дел по Мордовии Владислава Смирнова состоялось заседание общественных советов при МВД и территориальных органах на районном уровне.

По причине сложной эпидемиологической обстановки мероприятие прошло в формате видеоконференцсвязи.

В начале заседания были подведены итоги работы общественных советов при территориальных органах в 2020 году. Участники мероприятия обсудили планы работы на текущий год. Приоритетными были обозначены следующие задачи: участие в мероприятиях, направленных на профилактику разного рода преступлений и правонарушений, пропаганда безопасности на дорогах, духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения.

Участники заседания выслушали выступающих и внесли свои предложения по продолжению работы в обозначенных направлениях.

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Источник: 13.мвд.рф