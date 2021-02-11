Гороскоп на 12 февраля: планы Овнов могут быть нарушены, Львам предстоит сделать важный выбор, а Козероги обретут новые способности

Овен

Агрессивные люди могут помешать планам Овнов на этот день, поэтому не расстраивайтесь слишком сильно, если что-то пойдет не так, как вы хотите.

Телец

Трудно удержать равновесие, когда внезапно на одну чашу весов падает большой камень, Тельцы. Разрешить этот вопрос не так сложно, как вы думаете.

Близнецы

Подобно команде карманников в толпе, некая группа может тайно наблюдать за вами, Близнецы. Один может отвлечь вас чем-то безобидным, а другие будут красть ваши ценности.

Рак

Возможность – это название игры для вас на этот день, Раки. Не успокаивайтесь, пока не будете уверены на все 100%, что уже изучили все возможные варианты.

Лев

Вас могут попросить выбрать между старым и новым, Львы. Убедитесь, что вы правильно оцениваете всю доступную информацию, прежде чем отклоните или примите предложение.

Дева

Ваша внутренняя сила и мужество будут огромны в этот день, Девы. Вы обнаружите, что люди естественным образом тянутся к вам. Примите этот поток энергии и используйте его во благо.

Весы

Наденьте полосатую рубашку и брюки в горошек в этот день, Весы. Чем больше вы будете непохожи на остальной мир, тем лучше. Вы можете увидеть путь к новому образу жизни.

Скорпион

Если вы что-то не понимаете, Скорпионы, просто спросите у окружающих. Ваше любопытство велико, особенно когда дело касается нетрадиционного, и еще больше, если оно революционно нового.

Стрелец

Вы будете потрясены до глубины души кем-то м большим личным магнетизмом, Стрельцы. Вам может показаться, что вас омрачают грандиозные идеи и горы информации, исходящие от этого человека.

Козерог

Ваш внутренний компьютер будет обновлен в этот день, Козероги. Хорошей новостью является то, что вы сможете обрабатывать новые данные с молниеносной скоростью.

Водолей

Вы можете чувствовать себя немного одиноко, Водолеи, даже если вокруг вас будут люди. Может показаться, что вы находитесь с ними в разных измерениях. Не позволяйте этому мешать вам высказывать свои мысли.

Рыбы

Наступает решающее время для вас, Рыбы. Вам может казаться, что вы достигли грандиозной победы или ужасной неудачи. В любом случае важно, чтобы вы смотрели на это время как на празднование, потому что сделано очень много.

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