На прошлой неделе более 4 тысяч жителей Мордовии обратились к медикам с симптомами ОРВИ

В Мордовии в нынешнем сезоне не было выявлено ни одного случая заболевания гриппом.

По данным эпидемиологов, в период с 1 по 7 февраля с симптомами ОРВИ к медикам обратились 4211 жителей республики, из них 1663 — это дети до 14 лет. Случаев гриппа не зарегистрировано ни на указанной неделе, ни в этом сезоне. Стоит упомянуть, что в сезоне 2019-2020 первые загрипповавшие появились уже в декабре.

По сравнению с предыдущей неделей, заболеваемость ОРВИ в республике среди всего населения снизилась на 4,66%. Если учитывать только детей, то заболевших стало больше на 8,62%.

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Источник: mordovmedia.ru