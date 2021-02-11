В Саранске местный житель лишился более 2 миллионов рублей, взяв в банках пять кредитов

Неизвестные мошенники заставили жителя Саранска оформить на себя пять кредитов.

В январе нынешнего года 30-летнему жителю Саранска позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности банка. Якобы работник финансового учреждения поинтересовался у горожанина, не оформляет ли он кредит. Получив негативный ответ, незнакомец сообщил о том, что в момент их разговора осуществляется оформление кредита на имя пострадавшего, по причине чего последнему следует незамедлительно отправиться в банк для проведения той же операции, дабы опередить преступников, а затем внести полученные деньги на некий безопасный счет. Горожанин выполнил данные предписания.

Затем жителю Саранска поступило ещё четыре аналогичных звонка от якобы работников банка, сообщавших о незаконных попытках оформить кредит. В общей сложности горожанин перечислил мошенникам 2,397 млн рублей.

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Источник: 13.мвд.рф