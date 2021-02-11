Полиция напоминает жителям Мордовии об ответственности за уклонение от исполнения административного наказания

Полиция Мордовии напоминает об ответственности за уклонение от исполнения административного наказания.

Административный штраф является самым распространенным видом административного наказания и выполняет сразу несколько функций: карательную, предупреждающую и компенсационную.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о его наложении либо со дня истечения срока отсрочки.

По итогам работы за январь текущего года должностными лицами территориальных органов МВД по Мордовии наложено административных штрафов за различные административные правонарушения (без учета штрафов ГИБДД и ПВМ) на общую сумму 344 тыс. рублей, из них взыскано 156 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф