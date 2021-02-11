В Мордовии прошел брифинг о необходимости установки современных средств раннего обнаружения и тушения пожаров

В Мордовии был проведен брифинг о необходимости установки в домах и квартирах современных средств раннего обнаружения и тушения пожаров.

Основным вопросом для обсуждения стало увеличение количества пожаров и гибели на них людей, а особенно детей, и средства, с помощью которых их можно сократить.

Как отметил начальник ГУ МЧС РФ по Мордовии Андрей Наумов, работа по обеспечению частных и многоквартирных домов первичными средствами пожаротушения, а именно пожарными извещателями и огнетушителями, активно проводится уже несколько лет. Эффективность работы извещателей показывает статистика спасенных жизней. В России с их помощью было спасено 912 человек, из них 455 детей. За пять месяцев на территории республики уже установлено 462 автономных пожарных извещателя.

Одним из самых активных районов по установке извещателей на данный период остается Темниковский.

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Источник: 13.mchs.gov.ru