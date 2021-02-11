Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РФ по Мордовии провели профилактическое занятие с несовершеннолетними

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РФ по Мордовии в целях недопущения совершения несовершеннолетними подучетными повторных преступлений и правонарушений провели воспитательно-профилактическое занятие.

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции продемонстрировали подросткам социальный видеоролик на тему профилактики наркомании, алкоголизма, курения, СПИДа, а также пропаганды здорового образа жизни и формирования правильных нравственных ценностей.

В настоящий момент на учете филиала по Ленинскому району состоит 4 несовершеннолетних осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества.

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Источник: 13.fsin.su