Гороскоп на 13 февраля: Близнецы могут начать новый проект, уважать чувства других должны Девы, а Водолеям не следует торопить ход событий

Овен

Вы можете чувствовать себя защищенными, Овны, и на это есть веские причины. Другие, вероятно, будут агрессивными. Убедите себя и своих подчиненных, что все будет хорошо.

Телец

Возможно, вы немного запутаетесь в этот день, Тельцы. Одна из ваших реакций в трудное время – обратиться за советом к близкому человеку, но его совет может еще больше усложнить ситуацию.

Близнецы

Обезопасьте свои эмоции и убедитесь, что ваши убеждения тверды, прежде чем действовать, Близнецы. Это прекрасное время, чтобы начать новый проект или завершить старый.

Рак

Ракам предстоит преодолеть потенциальную капризность этого дня. Напевайте приятную песню, шагая по улице. Поощряйте других подпевать вам, как если бы ваша жизнь была оперой.

Лев

Если Львы попадут в ситуацию, в которой ваши действия не приносят никаких результатов, звезды советуют сделать небольшой перерыв и попробовать снова. Все должно получиться.

Дева

Остерегайтесь слишком сильно проявлять свою волю к тому, кто действительно не восприимчив к этому, Девы. Осознавайте и уважайте чувства других людей.

Весы

В целом, для вас, Весы, этот день должен быть неплохим, если вы не будете слишком чувствительны к определенным вещам. Возможно, вы почувствуете себя немного беспокойно, когда дело касается сердечных дел.

Скорпион

Это один из тех дней, когда ваше сердце, Скорпионы, колотится от волнения. По какой-то причине внутри слышен тихий голос, предупреждающий, что вы можете навлечь на себя большие неприятности.

Стрелец

Быть более агрессивными в отношении своих намерений в романтической ситуации советуют Стрельцам звезды. Было бы неплохо удивить избранника вкусной домашней едой.

Козерог

Говорите в этот день то, что чувствуете, вместо того, чтобы просто концентрироваться на том, что думаете, Козероги. Будьте настолько хорошим слушателем, насколько того же вы ожидаете от других.

Водолей

Придерживайтесь естественного хода событий, Водолеи, не пытайтесь ничего форсировать или ускорить. Если что-то кажется трудным или раздражающим, это признак того, что вашу энергию лучше использовать в другом месте.

Рыбы

Ваше сердце может чувствовать себя особенно любящим, Рыбы, и это хорошо, поскольку, вероятно, вам это понадобится. Скорее всего, кто-то из ваших близких нуждается в вашем внимании и заботе.

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