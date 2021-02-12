В Саранске неизвестный автомобилист сбил 14-летнюю девочку на пешеходном переходе

В Саранске 14-летняя девочка попала под колёса автомобиля.

Указанное ДТП произошло вечером 11 февраля на территории Октябрьского района города. На улице Ульянова неизвестный гражданин, управлявший автомобилем, марка которого не была установлена, совершил наезд на 14-летнюю девочку, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая была госпитализирована.

Автомобилист уехал с места происшествия в неизвестном направлении. Были приняты меры розыска.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф