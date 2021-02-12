В Мордовии нет оснований для смягчения ограничений, введенных из-за коронавируса

В Мордовии пока что нет оснований для смягчения действующих в республике ограничений, введенных по причине пандемии коронавирусной инфекции.

Об этом было сказано во время заседания оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции на территории республики.

Кроме того, тем людям, которые уже переболели коронавирусом, не стоит расслабляться раньше времени.

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов заявил, что переболевшим коронавирусом надо продолжать соблюдать масочный режим, поскольку иммунитет ослаблен очень сильно, по причине чего есть риск заразиться другими заболеваниями, в том числе вирусными.

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Источник: e-mordovia.ru