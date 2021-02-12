В Октябрьском районе Саранска подвели итоги работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Сотрудники отдела исполнения наказаний УФСИН РФ по Мордовии приняли участие в расширенном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Октябрьского района Саранска, посвященном итогам работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 2020 году и задачах на текущий год.

На заседании было уделено внимание взаимодействию органов системы профилактики по предотвращению совершения правонарушений и повторных преступлений несовершеннолетними.

За 12 месяцев 2020 года на территории Октябрьского района Саранска 20 несовершеннолетних совершили преступления. Из числа совершенных несовершеннолетними преступлений расследовано 19, снижение подростковой преступности составило 40,6%. Преступлений, совершенных в сфере незаконного оборота наркотических средств, не регистрировалось.

За 2020 год несовершеннолетними осужденными, состоящими на учете в отделе исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-правового характера УИИ по Мордовии, совершения повторных преступлений не допущено.

Также читайте о том, что сотрудники ГИБДД провели занятия с личным составом УФСИН РФ по Мордовии.

Источник: 13.fsin.su