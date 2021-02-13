Гороскоп на 14 февраля: Тельцы могут провести финансовый аудит, новую цель выберут Скорпионы, а Козерогам не следует отвлекаться

Овен

Вам может позвонить кто-то, кто, как вы знаете, склонен к распространению сплетен, Овны. Этому человеку, возможно, есть что сказать, но доверять полученным данным не стоит.

Телец

Желание совершить крупную покупку, возможно, предмет роскоши, может заставить вас провести небольшой финансовый аудит в этот день, Тельцы.

Близнецы

Беспокойство о члене семьи может появиться у вас в этот день, Близнецы. Позвольте этому человеку решить свои проблемы так, как он считает нужным.

Рак

Брат, сестра или сосед могут сказать вам одно, Раки, а ваша интуиция скажет вам обратное. Это не обман, просто близкий человек, вероятно, пытается пощадить ваши чувства.

Лев

Друг, у которого проблемы с деньгами, может попросить у вас помощи в этот день, Львы. Ваш друг очень обеспокоен и нуждается в помощи больше, чем в критике или сочувствии.

Дева

Девам следует попросить разъяснений у работодателя, который сразу толком не объяснил порядок действий и сейчас вы можете не знать, что и как следует делать.

Весы

Вы, вероятно, взволнованы предстоящим путешествием, Весы, но можете не знать всех его деталей. Не позволяйте этой ситуации сохраняться, иначе ваша поездка может сложиться не так, как вы надеетесь.

Скорпион

Мечта или озарение могут заставить вас усомниться в одной из ваших давних целей, Скорпионы. Правда, это не лучший день для принятия какого-либо решения.

Стрелец

Кто-то на работе может быть расстроен и не склонен никому рассказывать о своих чувствах. Его поведение может омрачить атмосферу, но не позволяйте этому мешать вам, Стрельцы.

Козерог

Некоторые тревожные новости издалека могут вызвать у вас стресс, Козероги. Это может повлиять на вашу работу, если вы не будете осторожны. Вы можете отвлекаться от работы, обдумывая новости.

Водолей

Если Водолеи одиноки, не торопитесь это менять, говорят звезды, поскольку у состоящих в отношениях представителей знака начинается полоса проблем с избранником. На данном этапе речь будет идти о деньгах.

Рыбы

В этот день к Рыбам может зайти посетитель, но вы можете задаться вопросом, почему этот человек вас навестил. Скорее всего, ваш друг почувствовал себя одиноким и нуждается в компании.

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