В Мордовии судебные приставы в 2020 году взыскали более 170 миллионов рублей по алиментам

На исполнении у судебных приставов Мордовии в прошлом году находилось 9711 исполнительных производств о взыскании алиментных платежей, что на 861 производство меньше, чем в 2019 году.

Средняя сумма долга по исполнительным производствам данной категории составила 170,2 тыс. рублей.

Взысканная сумма по алиментам за 2020 год превысила 170 млн рублей.

В рамках исполнительных производств указанной категории применяется достаточно широкий круг мер принудительного исполнения, которые заставляют горе-отцов и горе-матерей исполнить родительский долг по содержанию собственных детей.

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Источник: r13.fssprus.ru