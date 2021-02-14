Гороскоп на 15 февраля: практически у всех знаков произойдет усиление таких чувств, как романтика, любовь и привязанность

Овен

Странный характер этого дня может немного сбить вас с толку, Овен. Используйте свои инстинктивные способности к исцелению, чтобы позаботиться о близком друге.

Телец

Вы будете в особенно ласковом и любящем настроении, Тельцы. Вы можете обнаружить, что у вас нет проблем с тем, чтобы передать другим свои самые искренние чувства.

Близнецы

Повседневные раздражители могут расстроить Близнецов. Трудно проглотить твердое мнение и странные причуды других людей, когда эмоции накалены.

Рак

Будьте откровенны и честны в своих чувствах к другим, Раки. Могут произойти неожиданные события. Не пытайтесь форсировать решение проблемы, если время и место неподходящие.

Лев

Ваше сердце в этот день будет особенно сильно биться, Львы. Неожиданное обязательно случится, не пытайтесь сопротивляться надвигающимся переменам.

Дева

Это фантастический день для Дев. Есть шанс начать новый цикл романтики. Поразмышляйте о прошлых проблемах в отношениях, исследуйте их причины и не повторяйте ошибок.

Весы

Ваша теплая, чуткая натура идеально подходит для этого дня, Весы. Побалуйте себя беседой с близкими друзьями и дайте волю своему воображению.

Скорпион

Скорпионы в этот день будут наслаждаться любовью других людей. Вы излучаете атмосферу любви и красоты. Любовь будет приходить сильными, беспорядочными порывами.

Стрелец

Ваше сердце может быть особенно чувствительным, Стрельцы. Вы можете почувствовать себя немного уязвимыми. Романтическая сторона вашей натуры особенно сильна.

Козерог

Все аспекты любви и романтики будут особенно удачными, Козероги. Вы можете воспользоваться этой возможностью, чтобы сделать смелый шаг к объекту вашей страсти.

Водолей

Ваша связь с окружающими будет особенно сильна в этот день, Водолеи. Вам понравится важная воспитательная роль. Побудьте с близкими этим вечером и удивите кого-нибудь романтическим жестом.

Рыбы

Вы можете почувствовать себя особенно игривыми, Рыбы. Вы можете ожидать от других сильной любви и привязанности. У вас будет сильная склонность к еде, поэтому старайтесь сохранять умеренность.

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