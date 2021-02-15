Гороскоп на 16 февраля: Тельцы получат новые знания, избавятся от старых привязанностей Львы, а Водолеи вновь почувствуют себя сильными

Овен

Романтический вечер дома может сблизить Овнов с их избранниками. Также вы можете открыть для себя новую область интересов, и вам захочется часами изучать ее дома.

Телец

Информация, полученная издалека, может побудить вас узнать больше о новом предмете, Тельцы. Возможно, вы захотите использовать свои новые знания в проекте, в котором участвует избранник.

Близнецы

Звезды говорят, что Близнецы могут начать больше зарабатывать, если будут использовать свою интуицию и внутреннюю силу. Не позволяйте никому отговорить вас, пока вы не узнаете все факты.

Рак

Прилив внутренней силы может заставить вас почувствовать, что вы в состоянии свернуть горы, Раки. Если вы задумывались о действиях, которые другие считают невозможными, сейчас самое время их начать.

Лев

Воспоминания из далекого прошлого могут всплыть в этот день, Львы. Вероятно, эти воспоминания освобождают вас от старых эмоциональных привязанностей.

Дева

Этот день является новым началом во многих смыслах, Девы. Старый друг может снова появиться в вашей жизни и вызвать приятные и сбивающие с толку воспоминания.

Весы

Вокруг представителей знака Весы в этот день могут накаляться эмоции. Лучше держаться подальше от всего политического, а все силы и страсть направить в свой собственный проект.

Скорпион

Повышенные умственные способности могут заставить вас проводить много времени за чтением или какими-либо исследованиями, Скорпионы.

Стрелец

Интуиция Стрельцов может усилиться до такой степени, что вы почувствуете способность выводить мысли и мотивы людей, которых никогда раньше не встречали.

Козерог

Козерог будут чувствовать себя очень страстными, особенно в отношении избранника. Для улучшения романтических отношений обязательно вам нужно провести вечер вдвоем.

Водолей

Если вы в последнее время не чувствовали себя самим собой, Водолеи, всплеск внутренней силы может подтолкнуть вас к вершине и заставить вас снова почувствовать себя сильными и здоровыми.

Рыбы

Прилив страсти может подчинить вас себе на весь день, если вы не найдете для этого выхода, Рыбы. Романтика витает в воздухе, проведите интимный вечер с возлюбленным.

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