Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии провели встречу с представителями регионального наркологического диспансера

Сотрудниками отдела исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-правового характера уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РФ по Мордовии была проведена рабочая встреча с представителями государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Республиканский наркологический диспансер» по вопросу взаимодействия в части осуществления контроля за прохождением осужденными без изоляции от общества курса лечения от наркомании, медицинской и социальной реабилитации.

В ходе встречи были рассмотрены основные проблемные вопросы, возникающие при прохождении осужденными курса лечения от наркомании, медицинской и социальной реабилитации в стационарном и амбулаторном отделениях республиканского наркологического диспансера и приняты решения, направленные на улучшение взаимодействия в части осуществления контроля за прохождением указанными осужденными курса лечения от наркомании, медицинской и социальной реабилитации.

Стоит отметить, что взаимодействие между УИИ и наркологическим диспансером осуществляется на постоянной основе.

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Источник: 13.fsin.su