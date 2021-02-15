В Мордовии психологи учат сотрудников ФСИН снимать стресс с помощью собирания пазлов

Психологи лечебного исправительного учреждения №3 УФСИН РФ по Мордовии используют в работе с сотрудниками большое количество разнообразных методов и техник.

Одна из указанных техник – собирание пазлов. Данный метод нашел свое применение в групповой терапии. Собирание пазлов для взрослого человека - это невероятно мощный антистресс.

Сложность собираемых пазлов невелика, а своей яркостью они дополнительно привлекают внимание и побуждают к сборке.

Сборка пазлов помогает расслабиться, избавиться от напряжения, а также развить внимание, усидчивость.

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Источник: 13.fsin.su