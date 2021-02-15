Руководитель СУ СК РФ по Мордовии провел личный прием граждан в Краснослободске

Руководитель СУ СК РФ по Мордовии Анатолий Викторович Ситников провел выездной личный прием граждан в Краснослободске.

Местная жительница обратилась по вопросам, касающимся хода проведения доследственной проверки по факту нецелевого использования финансовых средств, выделенных на создание мемориального комплекса. Также заявительница выразила неудовлетворение внешним видом и неполнотой содержания сведений на мемориальной плите. Была достигнута договоренность об инициировании схода жителей села Новый Усад с участием представителя Краснослободского межрайонного следственного отдела для обсуждения необходимости доработки комплекса и его вида (обсуждение эскизов).

На прием также обратилась жительница Краснослободка, которая просила взять на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества в особо крупном размере), находящегося в производстве территориального следственного отдела.

Заявителям были даны подробные разъяснения на поставленные вопросы.

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Источник: mordovia.sledcom.ru