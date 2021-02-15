В Мордовии объявили оперативное предупреждение на 16 февраля из-за сильного мороза

В Мордовии было объявлено оперативное предупреждение на 16 февраля из-за сильного холода.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что 16 февраля ожидается холодная погода ниже предусмотренной для данного времени года нормы на 7 градусов и более.

Получив предупреждение о возможности волны холода, владельцам частных домов следует отключить и продуть водопровод и систему центрального отопления, чтобы трубы не лопнули в случае перебоя в электроснабжении.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru