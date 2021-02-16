Гороскоп на 17 февраля: Близнецы должны поддержать избранника, неожиданные гости «обрадуют» Дев, а Скорпионам не стоит паниковать

Овен

К Овнам издалека может прийти какая-то довольно удручающая информация. Скорее всего, это не касается вас лично, ситуации на работе или круга друзей.

Телец

Вы много работали над улучшением своего финансового положения, Тельцы. Вы можете быть на грани достижения того, чего хотите, но на вашем пути могут встать временные препятствия.

Близнецы

Избранник Близнецов может чувствовать себя довольно подавленным, и нужно, чтобы вы подбодрили его или ее. На вашем пути может появиться слишком много приглашений.

Рак

Возможно, вам понравится, если некоторые посетители останутся с вами дольше других, Раки. Вам нужно объективно взглянуть на свою ситуацию и напрасно не переживать.

Лев

Друг может быть в депрессии и нуждаться в вашем совете, Львы. Некоторые давние и заветные цели, над которыми вы работали, могут оказаться временно заблокироваными.

Дева

К вам в гости приедут коллеги по профессии, и вы, возможно, этого не ждете, Девы. Не сводите себя с ума попытками создать идеальную атмосферу, все будет хорошо.

Весы

Весам может понадобиться выполнить кое-какие дела, но они могут оказаться трудными по ряду причин. Может оказаться временно заблокированной связь.

Скорпион

Вы можете подумать о недавних успехах в бизнесе и деньгах и внезапно почувствовать сильное уныние, гадая, продолжится ли это. Не паникуйте, Скорпионы, это лишь временное ощущение.

Стрелец

Работа, которая способна продвинуть вас в профессиональном плане, может также отдалить вас от близких, Стрельцы, и вызвать некоторое эмоциональное напряжение.

Козерог

Задача, возможно, связанная с работой или ваша собственная, может оказаться более сложной и трудновыполнимой, чем вы ожидали, Козероги.

Водолей

Кто-то, возможно, человек, связанный с группой, в которой вы состоите, может попросить вас о помощи, Водолеи. Вы, вероятно, не хотите этого делать, поэтому не бойтесь сказать «нет».

Рыбы

Развитие карьеры может выглядеть многообещающим, Рыбы, и вы, возможно, спешите закончить все, что нужно сделать. Правда, на пути могут встать обязанности по дому и семье, которые тоже нужно выполнять.

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